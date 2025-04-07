07 апреля 2025

В Курганской области установят 13 видеокамер для борьбы с лесными пожарами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые видеокамеры появятся в 11 округах (архивное фото)
Новые видеокамеры появятся в 11 округах (архивное фото) Фото:

В Курганской области началась установка 13 новых видеокамер для удаленного мониторинга лесных пожаров в муниципальных округах. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Новая видеокамера
Новая видеокамера
Фото:

Новые видеокамеры появятся в 11 округах: Варгашинском, Далматовском, Катайском, Макушинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Частоозерском, Шатровском и Щучанском. «Это позволяет своевременно принимать эффективные решения, минимизируя последствия чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба «Ростелеком». Установка оборудования производится на высотных объектах, что обеспечивает обширный обзор территории в радиусе 18 километров. В зону мониторинга попадают лесные массивы, сельскохозяйственные угодья и населенные пункты.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане предлагают установить еще больше уличных камер. По мнению силовиков, это поможет снизить уровень преступности.

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В Курганской области началась установка 13 новых видеокамер для удаленного мониторинга лесных пожаров в муниципальных округах. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании. Новые видеокамеры появятся в 11 округах: Варгашинском, Далматовском, Катайском, Макушинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Частоозерском, Шатровском и Щучанском. «Это позволяет своевременно принимать эффективные решения, минимизируя последствия чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба «Ростелеком». Установка оборудования производится на высотных объектах, что обеспечивает обширный обзор территории в радиусе 18 километров. В зону мониторинга попадают лесные массивы, сельскохозяйственные угодья и населенные пункты. Ранее URA.RU писало, что в Кургане предлагают установить еще больше уличных камер. По мнению силовиков, это поможет снизить уровень преступности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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