В Курганской области началась установка 13 новых видеокамер для удаленного мониторинга лесных пожаров в муниципальных округах. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.
Новые видеокамеры появятся в 11 округах: Варгашинском, Далматовском, Катайском, Макушинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Частоозерском, Шатровском и Щучанском. «Это позволяет своевременно принимать эффективные решения, минимизируя последствия чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба «Ростелеком». Установка оборудования производится на высотных объектах, что обеспечивает обширный обзор территории в радиусе 18 километров. В зону мониторинга попадают лесные массивы, сельскохозяйственные угодья и населенные пункты.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане предлагают установить еще больше уличных камер. По мнению силовиков, это поможет снизить уровень преступности.
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