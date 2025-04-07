Тюменский мэр потерял позицию в важном федеральном рейтинге

Глава Тюмени Максим Афанасьев опустился на третью строчку рейтинга «Медиалогии» среди первых лиц Урала. Данные рейтинга размещены на официальном сайте компании.
«Итоги марта 2025 года. Максим Афанасьев на третьей позиции. Вторую строку рейтинга сейчас занимает глава Челябинска Алексей Лошкин», — сообщается на сайте.
При этом «Медиалогия» отмечает, что в течение марта Афанасьев делал несколько важных заявлений — в том числе, об оформлении Тюмени к дню 80-летия Великой Победы. Кроме того, произошли перестановки в составе чиновников администрации.
Также отмечается, что одну позицию в рейтинге потеряла предсчедатель городской думы Людмила Иванова. Ее так же обошел коллега из Челябинска — спикер городской думы Сергей Буяков.
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