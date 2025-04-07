07 апреля 2025

На главной площади Нового Уренгоя установят 24 качели. Скрин

Новый Уренгой к юбилею украсит пергола с 24 качелями
© Служба новостей «URA.RU»
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24 качели поставят в Новом Уренгое
24 качели поставят в Новом Уренгое Фото:

На городской площади Нового Уренгоя (ЯНАО) к юбилею установят 24 качели. Об этом стало известно из сообщения окружного правительства.

«Городскую площадь Нового Уренгоя к юбилею украсит пергола с 24 качелями. Воздушная конструкция с качелями и скамейками — подарок горожанам к юбилею. Строительство стартует этой весной — как только позволит ямальская погода», — написали в telegram-канале правительства ЯНАО.

В Честь 50-летия в Новом Уренгое появится ряд новых социальных объектов: арт-центр «ГАЗ», образовательный парк «КВАНТ». А также детская школа искусств, поликлиника, участковая поликлиника в Коротчаево, студенческое общежитие.

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На городской площади Нового Уренгоя (ЯНАО) к юбилею установят 24 качели. Об этом стало известно из сообщения окружного правительства. «Городскую площадь Нового Уренгоя к юбилею украсит пергола с 24 качелями. Воздушная конструкция с качелями и скамейками — подарок горожанам к юбилею. Строительство стартует этой весной — как только позволит ямальская погода», — написали в telegram-канале правительства ЯНАО. В Честь 50-летия в Новом Уренгое появится ряд новых социальных объектов: арт-центр «ГАЗ», образовательный парк «КВАНТ». А также детская школа искусств, поликлиника, участковая поликлиника в Коротчаево, студенческое общежитие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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