На городской площади Нового Уренгоя (ЯНАО) к юбилею установят 24 качели. Об этом стало известно из сообщения окружного правительства.
«Городскую площадь Нового Уренгоя к юбилею украсит пергола с 24 качелями. Воздушная конструкция с качелями и скамейками — подарок горожанам к юбилею. Строительство стартует этой весной — как только позволит ямальская погода», — написали в telegram-канале правительства ЯНАО.
В Честь 50-летия в Новом Уренгое появится ряд новых социальных объектов: арт-центр «ГАЗ», образовательный парк «КВАНТ». А также детская школа искусств, поликлиника, участковая поликлиника в Коротчаево, студенческое общежитие.
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