В Кургане в 17-й школе прошел необычный урок о важном. Его посетил губернатор региона Вадим Шумков и провел опрос среди учеников об их будущих профессиях. Об этом политик сообщил подписчикам своего telegram-канала.
«Ребята спрашивали меня о работе, а я провел опрос, кто из них кем видит себя в будущей жизни. По итогам опроса у нас получилось три будущих прокурора, два сотрудника ФСБ, один полицейский, три психолога и пять программистов», — написал курганский губернатор в канале силаVправде (V. Шумков).
Урок вызвал у учеников школы не только интерес, но и некоторое удивление из-за его необычного формата. Губернатор считает такие встречи действительно важными уроками. Такие мероприятия помогают учащимся более осознанно подходить к выбору профессии и стимулируют их к размышлениям о будущем.
После урока губернатор осмотрел школу. Шумков дал задание чиновникам помочь учреждению с внутренним ремонтом.
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