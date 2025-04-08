Курганский губернатор провел урок для старшеклассников городской школы №17. Фото

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Губернатор Шумков встретился с курганскими детьми на уроке о важном
Губернатор Шумков встретился с курганскими детьми на уроке о важном Фото:

В Кургане в 17-й школе прошел необычный урок о важном. Его посетил губернатор региона Вадим Шумков и провел опрос среди учеников об их будущих профессиях. Об этом политик сообщил подписчикам своего telegram-канала.

«Ребята спрашивали меня о работе, а я провел опрос, кто из них кем видит себя в будущей жизни. По итогам опроса у нас получилось три будущих прокурора, два сотрудника ФСБ, один полицейский, три психолога и пять программистов», — написал курганский губернатор в канале силаVправде (V. Шумков). 

Урок вызвал у учеников школы не только интерес, но и некоторое удивление из-за его необычного формата. Губернатор считает такие встречи действительно важными уроками. Такие мероприятия помогают учащимся более осознанно подходить к выбору профессии и стимулируют их к размышлениям о будущем.

После урока губернатор осмотрел школу. Шумков дал задание чиновникам помочь учреждению с внутренним ремонтом. 

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В Кургане в 17-й школе прошел необычный урок о важном. Его посетил губернатор региона Вадим Шумков и провел опрос среди учеников об их будущих профессиях. Об этом политик сообщил подписчикам своего telegram-канала. «Ребята спрашивали меня о работе, а я провел опрос, кто из них кем видит себя в будущей жизни. По итогам опроса у нас получилось три будущих прокурора, два сотрудника ФСБ, один полицейский, три психолога и пять программистов», — написал курганский губернатор в канале силаVправде (V. Шумков).  Урок вызвал у учеников школы не только интерес, но и некоторое удивление из-за его необычного формата. Губернатор считает такие встречи действительно важными уроками. Такие мероприятия помогают учащимся более осознанно подходить к выбору профессии и стимулируют их к размышлениям о будущем. После урока губернатор осмотрел школу. Шумков дал задание чиновникам помочь учреждению с внутренним ремонтом. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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