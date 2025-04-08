08 апреля 2025

В опасных тюменских реках замедлился рост воды. Инфографика

В Тюменской области реки Иртыш и Тура за сутки выросли почти на 30 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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До критической отметки в Ильинке осталось около 60 см
До критической отметки в Ильинке осталось около 60 см Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды в Ишиме и Абатском вырос за день на 20 сантиметров. При этом растет река Тура в Тюмени. Такая информация указана на сайте паводок72.рф.

«Название гидропоста: Ишим — Ишим. Уровень воды над нулем поста 560 см. Изменение уровня воды за сутки +22 см. Гидропост Ишим — Абатский, уровень воды — 636 см, изменения за сутки +20 см», — указано на сайте сервиса.

В других районах региона произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга +1 (561 см);
  • в Ялуторовске река Тобол -3 (466 см);
  • в Викулово река Ишим +17 (580 см)
  • в Тобольске река Иртыш +26 (256 см);
  • в Ильинке река Ишим +3 (739 см);
  • в Тюмени река Тура +28 (140 см).

4 апреля уровень воды в Викулово вырос сразу на метр, а в Абатском и Ишиме — на полметра. Сейчас реки растут всего на 20 см в день.

Как за день изменился уровень воды в реках Тюменской области.
Как за день изменился уровень воды в реках Тюменской области.
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Уровень воды в Ишиме и Абатском вырос за день на 20 сантиметров. При этом растет река Тура в Тюмени. Такая информация указана на сайте паводок72.рф. «Название гидропоста: Ишим — Ишим. Уровень воды над нулем поста 560 см. Изменение уровня воды за сутки +22 см. Гидропост Ишим — Абатский, уровень воды — 636 см, изменения за сутки +20 см», — указано на сайте сервиса. В других районах региона произошли следующие изменения: 4 апреля уровень воды в Викулово вырос сразу на метр, а в Абатском и Ишиме — на полметра. Сейчас реки растут всего на 20 см в день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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