Уровень воды в Ишиме и Абатском вырос за день на 20 сантиметров. При этом растет река Тура в Тюмени. Такая информация указана на сайте паводок72.рф.
«Название гидропоста: Ишим — Ишим. Уровень воды над нулем поста 560 см. Изменение уровня воды за сутки +22 см. Гидропост Ишим — Абатский, уровень воды — 636 см, изменения за сутки +20 см», — указано на сайте сервиса.
В других районах региона произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга +1 (561 см);
- в Ялуторовске река Тобол -3 (466 см);
- в Викулово река Ишим +17 (580 см)
- в Тобольске река Иртыш +26 (256 см);
- в Ильинке река Ишим +3 (739 см);
- в Тюмени река Тура +28 (140 см).
4 апреля уровень воды в Викулово вырос сразу на метр, а в Абатском и Ишиме — на полметра. Сейчас реки растут всего на 20 см в день.
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