08 апреля 2025

Подросток поджег многоэтажный дом в Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь распространился по фасаду первого этажа
Огонь распространился по фасаду первого этажа Фото:

В Тюмени неизвестный подросток поджег многоэтажный дом на улице Николая Федорова, 17. Видео с моментом инцидента тюменцы опубликовали в социальных сетях.

«8 апреля днем произошел поджег дома Николая Федорова 17. Не живущими в подвале „гостями из соседних краев“ (что ранее фиксировалось), а невоспитанным соседом мальчишкой!», — отметил тюменец в telegram-канале «ЧС Тюмень».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU сообщили, что уже работают над данным инцидентом. Сотрудники полиции в настоящий момент выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность молодого человека. По итогам проверки инциденту будет дана правовая оценка.

Ранее на школьника в Тюмени завели уголовное дело из-за нападения на медсестру. Он нанес медработнику тяжелые телесные повреждения. 

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В Тюмени неизвестный подросток поджег многоэтажный дом на улице Николая Федорова, 17. Видео с моментом инцидента тюменцы опубликовали в социальных сетях. «8 апреля днем произошел поджег дома Николая Федорова 17. Не живущими в подвале „гостями из соседних краев“ (что ранее фиксировалось), а невоспитанным соседом мальчишкой!», — отметил тюменец в telegram-канале «ЧС Тюмень». В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU сообщили, что уже работают над данным инцидентом. Сотрудники полиции в настоящий момент выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность молодого человека. По итогам проверки инциденту будет дана правовая оценка. Ранее на школьника в Тюмени завели уголовное дело из-за нападения на медсестру. Он нанес медработнику тяжелые телесные повреждения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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