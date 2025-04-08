В Тюмени неизвестный подросток поджег многоэтажный дом на улице Николая Федорова, 17. Видео с моментом инцидента тюменцы опубликовали в социальных сетях.
«8 апреля днем произошел поджег дома Николая Федорова 17. Не живущими в подвале „гостями из соседних краев“ (что ранее фиксировалось), а невоспитанным соседом мальчишкой!», — отметил тюменец в telegram-канале «ЧС Тюмень».
В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU сообщили, что уже работают над данным инцидентом. Сотрудники полиции в настоящий момент выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность молодого человека. По итогам проверки инциденту будет дана правовая оценка.
Ранее на школьника в Тюмени завели уголовное дело из-за нападения на медсестру. Он нанес медработнику тяжелые телесные повреждения.
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