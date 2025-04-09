Курганские власти потратят на Пелагею в два раза меньше, чем стоит ее обычное выступление

На организацию концерта группы «Пелагея» в Кургане власти выделили более 3,5 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Источник URA.RU, связанный с организацией мероприятий в регионе, сообщил, что такой концерт мог бы обойтись в семь миллионов рублей с учетом всех расходов на мероприятие на открытой площадке.
«Предмет договора: организация концерта группы „Пелагея“. <...> Цена договора: 3 552 874 рублей», — указано на сайте. По информации источника URA.RU, данная цена предполагает закрытую площадку и не учитывает стоимость перелета артистки и музыкантов, проживание, питание.
В Кургане ожидается приезд группы «Пелагея», которая может дать концерт на мероприятии, которое пройдет до конца мая. Договор с группой уже заключен. Заказчиком выступает ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение», а крайний срок исполнения обозначен концом мая. Это совпадает с периодом празднования 80-летия Великой Победы.
Однако в туре группы «Пелагея» даты рядом с Днем Победы не заняты, и, по информации из культурной сферы, группа вряд ли выступит непосредственно 9 мая. На празднование 80-летия Победы в Кургане уже анонсированы выступления певца Виктора Сорокина и группы «Партизаны FM». Концерты пройдут на центральной площади и других ключевых местах города с обеспечением мер безопасности.
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