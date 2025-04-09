Два хедлайнера Дня Победы обошлись курганским властям дешевле, чем одна Пелагея

На День Победы в Кургане выступят певец Виктор Сорокин и коллектив «Партизан FM», общая стоимость которых составила более 2,5 миллиона рублей. Однако эти расходы не превысили сумму, потраченную на выступление группы «Пелагея», которая обошлась местным властям в более чем 3,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы, связанной с культурной жизнью города.
«Стоимость концертов хедлайнеров Дня Победы около 2,5 миллиона рублей», — рассказал URA.RU источник. Информация подтвердилась на сайте госзакупок.
«Предмет договора: о рганизация выступления фольклорного ансамбля „Партизан ФМ“ на открытой площадке 9 мая. <...> Цена договора: 1 666 667 рублей», — указано на сайте. Относительно выступления Виктора Сорокина сообщается, что цена договора составила 1 064 000 рублей. Он выступит в тандеме с Московским ансамблем «Яр» в рамках празднования 80-летия в Великой отечественной войне.
О выступлении Сорокина и фолк-группы «Партизан FM» достоверно известно, что они станут хедлайнерами на 9 Мая. В то же время в Курган приглашена певица Пелагея с музыкальным коллективом, но информации о площадке, где состоится ее концерт, пока нет.
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