Два хедлайнера Дня Победы обошлись курганским властям дешевле, чем одна Пелагея

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хедлайнерами Дня Победы в Кургане стали Виктор Сорокин и фолк-группа «Партизан FM»
Хедлайнерами Дня Победы в Кургане стали Виктор Сорокин и фолк-группа «Партизан FM» Фото:

На День Победы в Кургане выступят певец Виктор Сорокин и коллектив «Партизан FM», общая стоимость которых составила более 2,5 миллиона рублей. Однако эти расходы не превысили сумму, потраченную на выступление группы «Пелагея», которая обошлась местным властям в более чем 3,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы, связанной с культурной жизнью города.

«Стоимость концертов хедлайнеров Дня Победы около 2,5 миллиона рублей», — рассказал URA.RU источник. Информация подтвердилась на сайте госзакупок.

«Предмет договора: о рганизация выступления фольклорного ансамбля „Партизан ФМ“ на открытой площадке 9 мая. <...> Цена договора: 1 666 667 рублей», — указано на сайте. Относительно выступления Виктора Сорокина сообщается, что цена договора составила 1 064 000 рублей. Он выступит в тандеме с Московским ансамблем «Яр» в рамках празднования 80-летия в Великой отечественной войне.

О выступлении Сорокина и фолк-группы «Партизан FM» достоверно известно, что они станут хедлайнерами на 9 Мая. В то же время в Курган приглашена певица Пелагея с музыкальным коллективом, но информации о площадке, где состоится ее концерт, пока нет.

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На День Победы в Кургане выступят певец Виктор Сорокин и коллектив «Партизан FM», общая стоимость которых составила более 2,5 миллиона рублей. Однако эти расходы не превысили сумму, потраченную на выступление группы «Пелагея», которая обошлась местным властям в более чем 3,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы, связанной с культурной жизнью города. «Стоимость концертов хедлайнеров Дня Победы около 2,5 миллиона рублей», — рассказал URA.RU источник. Информация подтвердилась на сайте госзакупок. «Предмет договора: о  рганизация выступления фольклорного ансамбля „Партизан ФМ“ на открытой площадке 9 мая. <...>  Цена договора: 1 666 667 рублей», — указано на сайте. Относительно выступления Виктора Сорокина сообщается, что цена договора составила 1 064 000 рублей. Он выступит в тандеме с Московским ансамблем «Яр» в рамках празднования 80-летия в Великой отечественной войне. О выступлении Сорокина и фолк-группы «Партизан FM» достоверно известно, что они станут хедлайнерами на 9 Мая. В то же время в Курган приглашена певица Пелагея с музыкальным коллективом, но информации о площадке, где состоится ее концерт, пока нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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