Переход лидера тюменского ЛДПР Сысоева в Государственную Думу откладывается на неопределенный срок

Переход тюменского лидера уральских либерал-демократов и вице-спикера облдумы Владимира Сысоева в Государственную Думу откладывается на неопределенный срок. Мандат Юрия Напсо, на который претендовал Сысоев, перешел экс-помощнику Жириновского Новикову, что стало известно журналистам.
«Высший совет ЛДПР решил передать мандат лишенного полномочий за прогулы депутата Госдумы Юрия Напсо руководителю департамента организации мероприятий председателя ЛДПР Дмитрию Новикову. Предложение ЛДПР о передаче мандата должен рассмотреть Центризбирком», — сообщает издание «Ведомости».
Ранее предполагалось, что данное место в Государственной думе должно было перейти Владимиру Сысоеву. Планировалось, что мандат достанется координатору ЛДПР после ухода кубанского либерал-демократа в ГД Юрия Напсо, что произошло в начале апреля 2025 года. Однако переход Сысоева все еще возможен в случае, если депутат ГД Евгений Марков перейдет в штат Минприроды РФ.
URA.RU пыталось связаться с Владимиром Сысоевым, но получить оперативный комментарий от парламентария не удалось. Агентство готово предоставить лидеру тюменского ЛДПР возможность высказать свою позицию по этому поводу.
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