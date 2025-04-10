Уровень воды в тюменских реках увеличивается. В реке Ишим за минувшие сутки в Ишимском районе он вырос на 16 сантиметров и достиг отметки 593 сантиметров над нулем поста. Такие данные передает сервис «Паводок72».
«Название поста: Ишим — Ишим. Уровень воды над нулем поста 593 сантиметров над нулем поста. Изменение уровня воды за сутки — 16 сантиметров», — указано на сайте.
В других районах Тюменской области наблюдаются аналогичные изменения. Так, уровни воды изменились следующим образом:
- Ишим в Викуловском районе +10 (605);
- Ишим в Абатском районе +16 (671);
- Алабуга в Казанском районе +1 (564);
- Тура в Тюмени районе +28 (194);
- Иртыш в Тобольске районе +42 (334);
- Ишим в районе Ильинки +2 (743);
- Тобол в Ялуторовске -2 (462);
- Тура в Тюмени +28 (194).
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что участок федеральной трассы Тюмень — Омск взят на особый контроль. Там организуют временные насыпи для защиты от паводка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!