10 апреля 2025

В тюменских реках вода продолжает прибывать. Инфографика

Уровень воды в реке Иртыш увеличился на 42 сантиметра
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в реках стабильно прибывает
Вода в реках стабильно прибывает Фото:

Уровень воды в тюменских реках увеличивается. В реке Ишим за минувшие сутки в Ишимском районе он вырос на 16 сантиметров и достиг отметки 593 сантиметров над нулем поста. Такие данные передает сервис «Паводок72».

«Название поста: Ишим — Ишим. Уровень воды над нулем поста 593 сантиметров над нулем поста. Изменение уровня воды за сутки — 16 сантиметров», — указано на сайте.

В других районах Тюменской области наблюдаются аналогичные изменения. Так, уровни воды изменились следующим образом:

  • Ишим в Викуловском районе +10 (605);
  • Ишим в Абатском районе +16 (671);
  • Алабуга в Казанском районе +1 (564);
  • Тура в Тюмени районе +28 (194);
  • Иртыш в Тобольске районе +42 (334);
  • Ишим в районе Ильинки +2 (743);
  • Тобол в Ялуторовске -2 (462);
  • Тура в Тюмени +28 (194).

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что участок федеральной трассы Тюмень — Омск взят на особый контроль. Там организуют временные насыпи для защиты от паводка. 

Как за день изменился уровень воды в реках Тюменской области
Как за день изменился уровень воды в реках Тюменской области
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Уровень воды в тюменских реках увеличивается. В реке Ишим за минувшие сутки в Ишимском районе он вырос на 16 сантиметров и достиг отметки 593 сантиметров над нулем поста. Такие данные передает сервис «Паводок72». «Название поста: Ишим — Ишим. Уровень воды над нулем поста 593 сантиметров над нулем поста. Изменение уровня воды за сутки — 16 сантиметров», — указано на сайте. В других районах Тюменской области наблюдаются аналогичные изменения. Так, уровни воды изменились следующим образом: Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что участок федеральной трассы Тюмень — Омск взят на особый контроль. Там организуют временные насыпи для защиты от паводка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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