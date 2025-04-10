Врачи ведущих клиник России провели на Ямале медобследования семей тундровиков

В Заполярье при поддержке «Газпром нефти» прошла большая серия медосмотров коренных народов Ямала, занимающихся традиционными промыслами. В 2025 году фокус обследований сделан на детском здоровье. Для этого в Арктику прибыли педиатры и узкопрофильные врачи ведущих клиник с современным оборудованием, сообщают в нефтегазовой компании.
«По инициативе „Газпром нефти“ на Ямале прошла серия медосмотров коренных жителей Крайнего Севера, занимающихся традиционными промыслами. Врачи ведущих клиник, специализирующихся на детском здоровье, провели в Заполярье комплексные обследования сотен семей тундровиков», — сообщает пресс-служба компании.
По данным источника, медосмотры на Ямале стартовали в марте на Гыданском полуострове для семей оленеводов, кочующих около Восточно-Мессояхского месторождения. В апреле обследования проводились в поселках Яр-Сале и Новый Порт, куда местное население традиционно собирается на празднование Дня оленевода.
Также сообщается, что в этом году врачи сфокусировались на детском здоровье. «За один визит семьи тундровиков могли пройти более 10 видов обследований — от электрокардиографии и оценки дыхательных функций до расширенного УЗИ и различных анализов крови», — отмечают в компании.
Кроме этого, медики привезли на Ямал мобильную рентген-лабораторию и другое современное медицинское оборудование. Результаты они передали в местные клиники для дальнейшего наблюдения за здоровьем северян.
Как отмечает начальник управления производственной безопасности «Газпром нефти» Виктор Сорокин, выезды врачей в тундру повышают доступность медицины для коренных ямальцев. «Программа прошлых лет показала свою высокую востребованность и эффективность, а ее участники смогли не только пройти комплексное обследование, но и узнали, как сохранить и поддерживать арктическое здоровье», — отметил Виктор Сорокин.
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