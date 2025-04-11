Подросток из Тюменской области собирался устроить резню в своей школе

Планирующий резню в школе тюменский подросток отправился в психбольницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток хотел отомстить своим обидчикам
Подросток хотел отомстить своим обидчикам Фото:

Подросток из села Вагай собирался отомстить своим одноклассникам и сотрудникам учреждения, устроив бойню в школе. Такие данные URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В период с 18.06.2024 года по 03.09.2024 года несовершеннолетний разделял идеологию международного молодежного движения, которое решением Верховного суда РФ признано террористическим и запрещено в России. На почве ранее возникшей неприязни к ученикам и сотрудникам образовательного учреждения, подросток решил им отомстить», — отмечено в материале судов.

Школьник изучил все аналогичные ему случаи молодых людей, виновных в убийствах в школе. После этого он решил прийти в образовательное учреждение с огнестрельным оружием, гранатами и самодельными взрывчатками.

О своем плане школьник рассказал единомышленникам в сети. Там же он пытался найти подельников. Однако довести свою задумку до конца ему не удалось, так как о ней стало известно правоохранителям.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по статье 30 и 105 УК РФ, однако суд сменил наказание в виде лишения свободы на принудительное лечение. Его отправили в психбольницу.

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Подросток из села Вагай собирался отомстить своим одноклассникам и сотрудникам учреждения, устроив бойню в школе. Такие данные URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В период с 18.06.2024 года по 03.09.2024 года несовершеннолетний разделял идеологию международного молодежного движения, которое решением Верховного суда РФ признано террористическим и запрещено в России. На почве ранее возникшей неприязни к ученикам и сотрудникам образовательного учреждения, подросток решил им отомстить», — отмечено в материале судов. Школьник изучил все аналогичные ему случаи молодых людей, виновных в убийствах в школе. После этого он решил прийти в образовательное учреждение с огнестрельным оружием, гранатами и самодельными взрывчатками. О своем плане школьник рассказал единомышленникам в сети. Там же он пытался найти подельников. Однако довести свою задумку до конца ему не удалось, так как о ней стало известно правоохранителям. В отношении тюменца возбудили уголовное дело по статье 30 и 105 УК РФ, однако суд сменил наказание в виде лишения свободы на принудительное лечение. Его отправили в психбольницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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