Подросток из Тюменской области собирался устроить резню в своей школе

Подросток из села Вагай собирался отомстить своим одноклассникам и сотрудникам учреждения, устроив бойню в школе. Такие данные URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«В период с 18.06.2024 года по 03.09.2024 года несовершеннолетний разделял идеологию международного молодежного движения, которое решением Верховного суда РФ признано террористическим и запрещено в России. На почве ранее возникшей неприязни к ученикам и сотрудникам образовательного учреждения, подросток решил им отомстить», — отмечено в материале судов.
Школьник изучил все аналогичные ему случаи молодых людей, виновных в убийствах в школе. После этого он решил прийти в образовательное учреждение с огнестрельным оружием, гранатами и самодельными взрывчатками.
О своем плане школьник рассказал единомышленникам в сети. Там же он пытался найти подельников. Однако довести свою задумку до конца ему не удалось, так как о ней стало известно правоохранителям.
В отношении тюменца возбудили уголовное дело по статье 30 и 105 УК РФ, однако суд сменил наказание в виде лишения свободы на принудительное лечение. Его отправили в психбольницу.
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