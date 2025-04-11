Новый тренд или статистика: женщины захватывают законодательную власть в Тюменской области

На праймериз «Единой России» в Тюменской области больше половины заявившихся — женщины. Данные взяты URA.RU с официального сайта «Электронное предварительное голосование Единой России».
«Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“, Тюменская область. Количество кандидатов — 66», — указано на ресурсе. В ходе анализа открытых данных об участниках праймериз — количество женщин 42.
В поликругах региона сразу же возникло мнение, что это связано с заявлением секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева об эффективности женщин в политической жизни региона. Во время своей поездки в Тюмень 18 февраля на заседании «Женской политшколы», Якушев заявил: «Женщины, кто возглавлял муниципалитеты — они как мама за своими детьми смотрят, чтобы было тепло, уютно, комфортно и все были накормлены. Поэтому „Муниципальная женская политшкола“ — это огромный ресурс».
Но политологи опровергают эту версию, ссылаясь на статистику по муниципалитетам. «Первое впечатление, которое может сложиться как раз связано с заявлением Владимира Якушева о тюменских женщинах и об их эффективности. Но дело в статистике — выборы в сентябре пройдут в районный думы, а там традиционно больше депутатов-женщин», — сообщил в разговоре с URA.RU политолог Безделов.
В регионе проходит муниципальная реформа, по итогам которой сельские думы будут ликвидированы. Выборы в районные думы пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.
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