12 апреля 2025

На тюменской трассе фура снесла автомобиль ДПС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадал сотрудник ДПС
В ДТП пострадал сотрудник ДПС Фото:

На трассе Тюмень — Омск днем 13 апреля произошло ДТП между грузовиком и патрульной машиной. Фуру в результате экстренного торможения занесло, и она влетела в автомобиль ДПС и оба слетели в кювет. Подробности произошедшего сообщает противопожарная служба региона.

Оба автомобиля улетели в кювет
Оба автомобиля улетели в кювет
Фото:

«Сегодня в 16 часов 01 минуту на 53-м километре автодороги Тюмень — Омск в районе поворота на село Карабаш автомобиль SCANIA в результате экстренного торможения въехал в патрульный автомобиль ДПC», — сообщается в telegram-канале ведомства. На кадрах в сети оба автомобиля улетели в кювет, а патрульный автомобиль перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадал сотрудник ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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На трассе Тюмень — Омск днем 13 апреля произошло ДТП между грузовиком и патрульной машиной. Фуру в результате экстренного торможения занесло, и она влетела в автомобиль ДПС и оба слетели в кювет. Подробности произошедшего сообщает противопожарная служба региона. «Сегодня в 16 часов 01 минуту на 53-м километре автодороги Тюмень — Омск в районе поворота на село Карабаш автомобиль SCANIA в результате экстренного торможения въехал в патрульный автомобиль ДПC», — сообщается в telegram-канале ведомства. На кадрах в сети оба автомобиля улетели в кювет, а патрульный автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал сотрудник ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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