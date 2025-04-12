На трассе Тюмень — Омск днем 13 апреля произошло ДТП между грузовиком и патрульной машиной. Фуру в результате экстренного торможения занесло, и она влетела в автомобиль ДПС и оба слетели в кювет. Подробности произошедшего сообщает противопожарная служба региона.
«Сегодня в 16 часов 01 минуту на 53-м километре автодороги Тюмень — Омск в районе поворота на село Карабаш автомобиль SCANIA в результате экстренного торможения въехал в патрульный автомобиль ДПC», — сообщается в telegram-канале ведомства. На кадрах в сети оба автомобиля улетели в кювет, а патрульный автомобиль перевернулся на крышу.
В результате ДТП пострадал сотрудник ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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