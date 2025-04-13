Суд выбрал наказание для киллера-пенсионера из ФСБ

В законную силу вступил приговор в отношении участника банды спецназовцев, пенсионера ФСБ Олега Михалева. Мужчина заключил сделку со следствием и получил восемь лет колонии. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Заключивший с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и получивший восемь лет колонии фигурант не стал обжаловать наказание.», — пишет газета. Более того, осужденный уже намерен отправиться на СВО.
На срок повлияло то, что Михалев признался в убийстве Александра Фоминова, являвшегося советником Министерства путей сообщения. Преступление было совершено 15 марта 2002 года. Он также активно сотрудничал с правоохранительными органами, предоставив информацию, которая помогла выявить и других причастных к данному инциденту.
В конце 2023 года было задержано 15 участников преступной группировки, действовавшей с 1990-х годов и занимавшейся исполнением заказных преступлений. В состав банды входили как действующие, так и бывшие сотрудники правоохранительных органов.
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