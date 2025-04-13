В Тюмени организуют официальные места для сбора байкеров

Глава города Максим Афанасьев встретился с лидерами мотосообществ города. Такое мероприятие было организовано для обсуждения вопроса предотвращения серьезных нарушений на дорогах. Одним из предложений мэра было создание официальных мест сбора байкеров, а также проведение фестивалей и мероприятий.
«Жители Тюмени начали замечать и фиксировать случаи серьезных нарушений со стороны некоторых мотоциклистов.. Провел встречу с лидерами мотосообществ Тюмени, где мы обсудили важные вопросы, касающиеся передвижения мотоциклистов по городу, меры профилактики типичных нарушений и подготовку к открытию мотосезона… Как глава города я открыт к рассмотрению инициатив по организации официальных мест сбора байкеров... Руководство Тюмени готово поддержать идеи проведения фестивалей и мероприятий, исходящие от представителей мотосообществ», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
Байкеры, в свою очередь, предложили развитие мотоджимханы, проведение соревнований среди молодежи и создание системы наставничества в целях обмена опытом. Также представители тюменских мотоклубов договорились, что будут активно участвовать в городских патриотических акциях и событиях.
Ранее URA.RU сообщало, что Афанасьев проверил уборку улиц города. В ходе объезда он обнаружил ряд проблем — от неубранного мусора до не откаченной воды из луж. Подробнее — в материале URA.RU.
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