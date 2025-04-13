Полз по трассе: в Тюменской области обнаружили тело пропавшего мужчины

В Тюменской области найдено тело мужчины, которого разыскивали двое суток. Свидетели видели пропавшего ползущим по трассе Тюмень — Екатеринбург, сообщают в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» координаторы поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Иван Бромин пропал 11 апреля. Поиски осложнялись погодными условиями. Нам присылали видео, где пропавший шел посередине Московского тракта. Люди сообщали, что видели человека, похожего на него, ползущего по трассе. Некоторые даже останавливались и спрашивали, не нужна ли ему помощь, фотографировали, снимали видео и уезжали», — говорится в сообщении.
Штаб был развернут в поселке Московский 13 апреля. В тот же день поступила информация о теле, лежащем в овраге. Родственники опознали Бромина. Отмечается, что у мужчины были симптомы деменции: потеря памяти, дезориентация, другие признаки болезни.
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