15 апреля 2025

Снег, еще и мокрый: на тюменцев движется шторм с осадками

В Тюменской области 17 апреля ожидаются мокрый снег, штормовой ветер и дождь
© Служба новостей «URA.RU»
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Мокрый снег и дождь пообещали тюменцам синоптики
Мокрый снег и дождь пообещали тюменцам синоптики Фото:

В Тюменской области 17 апреля прогнозируются снег (в том числе — мокрый), дождь и штормовые порывы ветра. Информация опубликована в telegram-канале «Оповещение72».

«Внимание! 17 апреля на юге Тюменской области местами умеренные осадки: снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах гололед, местами порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Непосредственно в Тюмени 17 апреля ожидаются небольшой снег с дождем и облачная погода. Температура воздуха ночью до -1, днем — до +4.

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В Тюменской области 17 апреля прогнозируются снег (в том числе — мокрый), дождь и штормовые порывы ветра. Информация опубликована в telegram-канале «Оповещение72». «Внимание! 17 апреля на юге Тюменской области местами умеренные осадки: снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах гололед, местами порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении. Непосредственно в Тюмени 17 апреля ожидаются небольшой снег с дождем и облачная погода. Температура воздуха ночью до -1, днем — до +4.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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