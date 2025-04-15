Снег, еще и мокрый: на тюменцев движется шторм с осадками

Мокрый снег и дождь пообещали тюменцам синоптики
В Тюменской области 17 апреля прогнозируются снег (в том числе — мокрый), дождь и штормовые порывы ветра. Информация опубликована в telegram-канале «Оповещение72».
«Внимание! 17 апреля на юге Тюменской области местами умеренные осадки: снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах гололед, местами порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Непосредственно в Тюмени 17 апреля ожидаются небольшой снег с дождем и облачная погода. Температура воздуха ночью до -1, днем — до +4.
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