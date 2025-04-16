В Шадринске (Курганская область) вспомнили подвиги Героя Заговеньева Советского Союза Анатолия Заговеньева. Во время Великой Отечественной войны он командовал батальоном, который смог не только успешно форсировать Днепр, но и удержать плацдарм, отражая атаки противника. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринского муниципального округа.
Заговеньев родился 19 марта 1918 года в деревне Осеево. «Батальон под командованием капитана Заговеньева в ночь на 25 сентября 1943 года на подручных средствах форсировал реку Днепр в районе села Домоткань Верхнеднепровского района Днепропетровской области. В скоротечном бою захватил плацдарм и до 4 октября отражал многочисленные атаки противника. 5 октября, действуя в окружении, комбат с бойцами уничтожил до двух рот гитлеровцев, четыре танка, несколько бронетранспортеров и вывел батальон из окружения», — пишет ведомство.
Кроме звания Героя Советского Союза, он был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». После войны продолжил службу в Советской армии, позднее был переведен на работу в военный комиссариат по состоянию здоровья. В 1964 году вышел в отставку и вернулся в родной Шадринск, где и закончил свои дни. А в 2015 году его имя увековечили на мемориальной доске, установленной в средней школе № 13 в Шадринске.
Ранее URA.RU сообщало о подвигах Хамазана Гизатуллина. Он проявил героизм, уничтожив две вражеские пулеметные точки и более 20 нацистов прямым огнем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».