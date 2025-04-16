В Курган вернется снег, штормовой ветер и дожди

В ночь на 17 апреля в Кургане ожидаются погодные усложнения по всей территории региона. По прогнозам МЧС, будет наблюдаться смешанное выпадение осадков в виде дождя и снега, а также усиление ветра до 23 м/с ночью и до 19 м/с днем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Курганской области.
«Будь осторожен и соблюдай правила особого противопожарного режима», — предупреждает МЧС. В связи с сильным ветром рекомендуется закрыть все форточки и окна в помещениях для предотвращения возможных повреждений и проникновения влаги. Кроме того, на улице следует быть особенно внимательным: необходимо избегать приближения к оборванным проводам и не стоять под раскачивающимися вывесками. Также следует избегать нахождения рядом с гнилыми и старыми деревьями, особенно если они стоят наедине, чтобы избежать возможного падения деревьев или веток.
Ранее URA.RU писало, что сегодня ночью в Кургане будет -5 градусов. А утром 17 апреля столбики термометров будут показывать всего 7 градусов тепла.
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