В Тюменской области за год умерли 18 заключенных

Смертность в местах лишения свободы снизилась
За год в тюменских исправительных учреждениях умерли 18 заключенных. Об этом в своем докладе сообщил региональный уполномоченный по правам человека Олег Датских.
«В 2024 году в исправительных учреждениях региона умерло 18 заключенных. Годом ранее — 22 человека. В 2022 году — 33», — говорится в докладе омбудсмена.
Ни один из тех, кто находился в местах лишения свободы, не покончил жизнь самоубийством. При этом за 2023 год таковых было трое.
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