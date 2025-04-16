В Тюменской области за год умерли 18 заключенных

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Смертность в местах лишения свободы снизилась
Смертность в местах лишения свободы снизилась Фото:

За год в тюменских исправительных учреждениях умерли 18 заключенных. Об этом в своем докладе сообщил региональный уполномоченный по правам человека Олег Датских.

«В 2024 году в исправительных учреждениях региона умерло 18 заключенных. Годом ранее — 22 человека. В 2022 году — 33», — говорится в докладе омбудсмена.

Ни один из тех, кто находился в местах лишения свободы, не покончил жизнь самоубийством. При этом за 2023 год таковых было трое.

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За год в тюменских исправительных учреждениях умерли 18 заключенных. Об этом в своем докладе сообщил региональный уполномоченный по правам человека Олег Датских. «В 2024 году в исправительных учреждениях региона умерло 18 заключенных. Годом ранее — 22 человека. В 2022 году — 33», — говорится в докладе омбудсмена. Ни один из тех, кто находился в местах лишения свободы, не покончил жизнь самоубийством. При этом за 2023 год таковых было трое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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