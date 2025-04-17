Бывший руководитель правительственной компании «Курганфармация» Андрей Золотарев остался работать на предприятии. Он получил должность заместителя директора по развитию фармацевтической деятельности. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал новый руководитель фармацевтической компании Андрей Шальнев.
«Андрей Золотарев остался в нашей команде. Он продолжает помогать нам, работает заместителем генерального директора по развитию фармацевтической деятельности. Золотарев очень опытный специалист, поэтому мы попросили его курировать одно из ключевых направлений предприятия — развития розничных и оптовых продаж», — эксклюзивно рассказал URA.RU Шальнев.
Ранее URA.RU писало, что в правительственном активе «Курганфармация» произошли кадровые перестановки. Новым генеральным директором был поставлен опытный экс-чиновник из соседнего региона Андрей Шальнев. До переезда в Курган он работал на руководящих постах в департаменте инвестиционной политики и инвестиционного агентства Тюменской области, возглавлял отдел в правительстве ХМАО. Также имеет опыт работы в частных компаниях, в том числе связанных с фармацевтической деятельностью. Шальнев в Курганской области планируют развивать санатории и увеличивать туристический поток в них из соседних регионов.
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