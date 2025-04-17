Новый генеральный директор правительственной компании «Курганфармация» Андрей Шальнев рассказал о главных задачах, поставленных перед ним на посту руководителя. Экс-чиновник из Тюмени планируют активно развивать санатории и работать над увеличением туристического потока. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал сам руководитель.
«В первую очередь, безусловно, буду развивать предприятие, чтобы оно приносило прибыль. Губернатором региона поставлена задача по развитию наших санаториев «Озеро Медвежье» и «Сосновая Роща». Полностью закончить их ремонт и реконструкцию, чтобы отдыхающим было максимально комфортно. Будем увеличивать туристический поток из соседних регионов», — эксклюзивно рассказал URA.RU Шальнев.
Еще одной важной задачей Шальнев назвал развитие аптечной сети в Курганской области. Ключевым моментом он видит доступность лекарственных препаратов как по цене, так и по ассортименту. Также он отметил, что есть планы по расширению предприятия. «Мы достаточно крупный работодатель. У нас уже работает 850 человек», — подчеркнул гендиректор.
В разговоре с корреспондентом URA.RU Шальнев сообщил, что он приехал в Курганскую область еще на прошлой неделе. Уже погрузился в рабочие процессы. В ближайшее время планирует перевезти в Курган свою семью из Тюмени. «Планы серьезные. Хочу обосноваться здесь и работать. Для меня важно отдавать все силы и время на развитие компании», — добавил Шальнев.
Ранее URA.RU писало, что в фармацевтической компании, где работает экс-мэр Кургана Ситникова, появился новый руководитель из соседнего региона. Им стал бывший чиновник департамента инвестиционной политики Тюменской области Андрей Шальнев. Он работал на различных руководящих должностях в подчинении Вадима Шумкова, когда тот был его руководителем. Также Шальнев имеет опыт работы в правительстве ХМАО.
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