В Тюмени 18 апреля весь день будет холодный ветер
В Тюмени 18 апреля ожидается повышение температуры воздуха до +1 градуса днем, к вечеру столбики термометров достигнут отметки +2. На протяжении всего дня ожидается облачная погода и холодный ветер, местами возможны незначительные осадки. Об этом сказано на сайте Обь-Иртышского УГМС.
«В Тюмени 17 апреля температура воздуха составит от +1 до +2 градусов. Ночью наблюдалось до -2 градусов. Облачно, без существенных осадков», — написано на сайте.
Ветер северо-западный 1-3 метров в секунду. Влажность воздуха — 56%.
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