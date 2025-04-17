17 апреля 2025

В Тюмень пришло резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 18 апреля весь день будет холодный ветер
В Тюмени 18 апреля весь день будет холодный ветер Фото:

В Тюмени 18 апреля ожидается повышение температуры воздуха до +1 градуса днем, к вечеру столбики термометров достигнут отметки +2. На протяжении всего дня ожидается облачная погода и холодный ветер, местами возможны незначительные осадки. Об этом сказано на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В Тюмени 17 апреля температура воздуха составит от +1 до +2 градусов. Ночью наблюдалось до -2 градусов. Облачно, без существенных осадков», — написано на сайте.

Ветер северо-западный 1-3 метров в секунду. Влажность воздуха — 56%.

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В Тюмени 18 апреля ожидается повышение температуры воздуха до +1 градуса днем, к вечеру столбики термометров достигнут отметки +2. На протяжении всего дня ожидается облачная погода и холодный ветер, местами возможны незначительные осадки. Об этом сказано на сайте Обь-Иртышского УГМС. «В Тюмени 17 апреля температура воздуха составит от +1 до +2 градусов. Ночью наблюдалось до -2 градусов. Облачно, без существенных осадков», — написано на сайте. Ветер северо-западный 1-3 метров в секунду. Влажность воздуха — 56%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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