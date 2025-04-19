В центре Тюмени водители паркуют машины на тротуарах и пешеходных переходах

В центре Тюмени на ул. Советской водители ежедневно ставят машины на тротуарах и пешеходных переходах. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, иногда пешеходам приходится выбегать на проезжую часть, чтобы обойти припаркованный транспорт.
«На Советской водители нарушают правила парковки буквально каждый день. Машины бросают на тротуарах и пешеходных переходах. И автомобили стоят там целый день. Часто пешеходам приходится выходить на проезжую часть, чтобы обойти припаркованный транспорт. А эвакуаторы там почему-то работают крайне редко», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству сообщили, что с 1 мая в городе начнут работать мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил парковки. В том числе, на ул. Советской. Штрафы за нарушение правил парковки будут приходить водителям в автоматическом режиме.
«Комплексы начнут работать уже с 1 мая. Они будут фиксировать именно этот вид нарушений», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
За нарушение правил парковки предусмотрена административная ответственность. По ст. 12.19 КоАП РФ водителей могут оштрафовать на сумму от пятисот до двух тысяч рублей.
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