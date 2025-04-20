Путин поздравил россиян с Пасхой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поздравил граждан РФ с Пасхой
Путин поздравил граждан РФ с Пасхой Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с праздником Пасхи — Светлого Христова Воскресения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В своем обращении глава государства подчеркнул значимость Пасхи как символа любви, надежды, веры в добро и справедливость, а также отметил объединяющую роль праздника для всего общества.

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — говорится в поздравлении Путина. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер с особым удовлетворением отметил, что в настоящее время, как и на протяжении всей истории, Русская православная церковь и другие христианские конфессии продолжают играть значимую и вдохновляющую роль в воспитании молодого поколения и поддержании традиционных семейных ценностей. Особого признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на оказание помощи защитникам Отечества и их семьям, а также на реализацию востребованных патриотических, благотворительных и просветительских проектов, подчеркнул Путин.

Кроме того, глава РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественную службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с праздником Пасхи — Светлого Христова Воскресения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В своем обращении глава государства подчеркнул значимость Пасхи как символа любви, надежды, веры в добро и справедливость, а также отметил объединяющую роль праздника для всего общества. «Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — говорится в поздравлении Путина. Текст опубликован на официальном сайте Кремля. Российский лидер с особым удовлетворением отметил, что в настоящее время, как и на протяжении всей истории, Русская православная церковь и другие христианские конфессии продолжают играть значимую и вдохновляющую роль в воспитании молодого поколения и поддержании традиционных семейных ценностей. Особого признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на оказание помощи защитникам Отечества и их семьям, а также на реализацию востребованных патриотических, благотворительных и просветительских проектов, подчеркнул Путин. Кроме того, глава РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественную службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...