Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с праздником Пасхи — Светлого Христова Воскресения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В своем обращении глава государства подчеркнул значимость Пасхи как символа любви, надежды, веры в добро и справедливость, а также отметил объединяющую роль праздника для всего общества.
«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — говорится в поздравлении Путина. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.
Российский лидер с особым удовлетворением отметил, что в настоящее время, как и на протяжении всей истории, Русская православная церковь и другие христианские конфессии продолжают играть значимую и вдохновляющую роль в воспитании молодого поколения и поддержании традиционных семейных ценностей. Особого признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на оказание помощи защитникам Отечества и их семьям, а также на реализацию востребованных патриотических, благотворительных и просветительских проектов, подчеркнул Путин.
Кроме того, глава РФ вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественную службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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