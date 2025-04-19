19 апреля 2025

Сколько времени тюменцам потребуется, чтобы накопить на квартиру

Тюменцы смогут накопить на квартиру почти за пять лет, откладывая всю зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты сделали выводы исходя из средней стоимости квартир на вторичном рынке
Эксперты сделали выводы исходя из средней стоимости квартир на вторичном рынке Фото:

В Тюменской области каждый житель в среднем сможет накопить средства на покупку квартиры на вторичном рынке за 4,7 года. При этом потребуется откладывать всю зарплату. Об этом заявили аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».

«Жителям Тюменской области потребуется 4,7 года, чтобы накопить на квартиру, откладывая всю зарплату. Аналитики сравнили среднюю стоимость жилья на вторичном рынке (6,4 миллиона рублей) и среднюю зарплату в регионе (113 тысяч рублей) по Росстату», — передает данные экспертов РБК Тюмень.

В среднем по стране срок накопления на квартиру, при ее цене в 5,8 млн руб. и зарплате 86 582 руб./мес., составит 5,6 года. По мнению экспертов квартиры стали более доступны.

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В Тюменской области каждый житель в среднем сможет накопить средства на покупку квартиры на вторичном рынке за 4,7 года. При этом потребуется откладывать всю зарплату. Об этом заявили аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР». «Жителям Тюменской области потребуется 4,7 года, чтобы накопить на квартиру, откладывая всю зарплату. Аналитики сравнили среднюю стоимость жилья на вторичном рынке (6,4 миллиона рублей) и среднюю зарплату в регионе (113 тысяч рублей) по Росстату», — передает данные экспертов РБК Тюмень. В среднем по стране срок накопления на квартиру, при ее цене в 5,8 млн руб. и зарплате 86 582 руб./мес., составит 5,6 года. По мнению экспертов квартиры стали более доступны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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