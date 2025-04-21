21 апреля 2025

Королеву Норвегии госпитализировали после жалоб на здоровье

© Служба новостей «URA.RU»
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Королеву госпитализировали из-за одышки, сообщил ее дворец
Королеву госпитализировали из-за одышки, сообщил ее дворец Фото:

Королева Норвегии Соня, супруга короля Харальда V, была госпитализирована из-за одышки. Об этом говорится в заявлении королевского дворца. Отмечается, что королеву доставили в Национальный госпиталь воздушным транспортом.

«Сегодня вечером Ее Величество Королева была госпитализирована в Национальный госпиталь для обследования в связи с одышкой. Королеву перевезли на воздушной машине скорой помощи из хижины принца в Сиккильсдалене, где королевская чета провела пасхальные каникулы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте королевского дворца.

В январе сообщалось, что королеве Норвегии с помощью операции установят кардиостимулятор. 15 числа ее госпитализировали.

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Королева Норвегии Соня, супруга короля Харальда V, была госпитализирована из-за одышки. Об этом говорится в заявлении королевского дворца. Отмечается, что королеву доставили в Национальный госпиталь воздушным транспортом. «Сегодня вечером Ее Величество Королева была госпитализирована в Национальный госпиталь для обследования в связи с одышкой. Королеву перевезли на воздушной машине скорой помощи из хижины принца в Сиккильсдалене, где королевская чета провела пасхальные каникулы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте королевского дворца. В январе сообщалось, что королеве Норвегии с помощью операции установят кардиостимулятор. 15 числа ее госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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