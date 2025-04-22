В Кургане у озера Черное построили дом на 256 квартир

В Заозерном районе Кургана завершается строительство первого жилого дома в рамках крупнейшего в УрФО проекта комплексного развития территорий «Озеро Черное». Новый дом рассчитан на 256 квартир, имеет общую площадь 16,5 тысяч квадратных метров и станет первым из объектов, запланированных к сдаче в жилом комплексе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
«В настоящее время в рамках проекта КРТ „Озеро Черное“ строятся два многоквартирных дома на 588 квартир (ЖК „Маяк“). Всего после реализации проекта планируется ввести в эксплуатацию почти 465 тысяч квадратных метров жилья в среднеэтажном формате», — пишет ведомство.
Параллельно в Кургане реализуется второй масштабный проект КРТ «Левашово» на площади 107 гектаров. Здесь идет строительство жилого комплекса «Малиновые высоты», включающего семь домов на 1339 квартир с разноуровневой застройкой. До 2031 года планируется ввести более 715 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанных на проживание свыше 23 тысяч человек. В дворах будущих домов появятся игровые и спортивные зоны для детей разных возрастов, а также будет разбит сад с многолетними цветущими деревьями. Проекты реализуются при поддержке правительства Курганской области: региональный бюджет финансирует строительство подъездных дорог, инженерных сетей и социальных объектов. В 2024 году область перевыполнила план по строительству жилья на 24%, сдав 372,7 тысячи квадратных метров, и заняла 21 место в России по темпам роста жилищного строительства.
Ранее в Кургане мэрия выставила на продажу 30 гектаров земли под комплексную застройку в микрорайоне Мостостроителей, где планируется снос 24 частных домов и строительство малоэтажных многоквартирных зданий. Аналогичные проекты комплексного развития территорий реализуются и в других районах города, в том числе в Заозерном, где возводится жилой комплекс «Озеро Черное», и в Левашово с проектом «Малиновые высоты».
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