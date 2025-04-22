В Салехарде пройдет творческая встреча с певицей ПолнаЛюбви

В Салехарде с сольным концертом выступит певица Марина Демещенко (ПолнаЛюбви). Творческая встреча пройдет в Окружном центре национальных культур Салехарда 24 мая, следует из анонса выступления.
По данным сайта Культура.рф, в Окружном центре национальных культур Салехарда 24 мая пройдет творческая встреча с певицей Мариной Демещенко, которая выступает под творческим псевдонимом ПолнаЛюбви. «ПолнаЛюбви — российская певица, исполняющая музыку в жанре инди-поп. Она известна своими мелодичными композициями и индивидуальным стилем, который сочетает элементы поп-музыки с независимыми звучаниями», — говорится в анонсе выступления.
Также сообщается, что творчество Марины непохоже на то, что делают обычно ее ровесники. Она выросла на песнях Анны Герман и Владимира Высоцкого. Марина — автор хитов «Кометы», «Девочка и море» и ряда совместных треков с другими популярными группами. Живет на Чукотке.
«Вкус мне передался от моего отца, он очень любил эту старую школу. Я считаю, что в СССР была очень хорошая музыка, тогда делали с душой, а не чтобы заработать, как это в большинстве случаев происходит сейчас», — цитирует источник слова певицы.
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