22 апреля 2025

В Салехарде пройдет творческая встреча с певицей ПолнаЛюбви

© Служба новостей «URA.RU»
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Марина выросла на песнях Анны Герман и Владимира Высоцкого
Марина выросла на песнях Анны Герман и Владимира Высоцкого Фото:

В Салехарде с сольным концертом выступит певица Марина Демещенко (ПолнаЛюбви). Творческая встреча пройдет в Окружном центре национальных культур Салехарда 24 мая, следует из анонса выступления.

По данным сайта Культура.рф, в  Окружном центре национальных культур Салехарда 24 мая пройдет творческая встреча с певицей Мариной Демещенко, которая выступает под творческим псевдонимом ПолнаЛюбви. «ПолнаЛюбви — российская певица, исполняющая музыку в жанре инди-поп. Она известна своими мелодичными композициями и индивидуальным стилем, который сочетает элементы поп-музыки с независимыми звучаниями», — говорится в анонсе выступления.

Также сообщается, что творчество Марины непохоже на то, что делают обычно ее ровесники. Она выросла на песнях Анны Герман и Владимира Высоцкого. Марина — автор хитов «Кометы», «Девочка и море» и ряда совместных треков с другими популярными группами. Живет на Чукотке. 

«Вкус мне передался от моего отца, он очень любил эту старую школу. Я считаю, что в СССР была очень хорошая музыка, тогда делали с душой, а не чтобы заработать, как это в большинстве случаев происходит сейчас», — цитирует источник слова певицы.

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В Салехарде с сольным концертом выступит певица Марина Демещенко (ПолнаЛюбви). Творческая встреча пройдет в Окружном центре национальных культур Салехарда 24 мая, следует из анонса выступления. По данным сайта Культура.рф, в  Окружном центре национальных культур Салехарда 24 мая пройдет творческая встреча с певицей Мариной Демещенко, которая выступает под творческим псевдонимом ПолнаЛюбви. «ПолнаЛюбви — российская певица, исполняющая музыку в жанре инди-поп. Она известна своими мелодичными композициями и индивидуальным стилем, который сочетает элементы поп-музыки с независимыми звучаниями», — говорится в анонсе выступления. Также сообщается, что творчество Марины непохоже на то, что делают обычно ее ровесники. Она выросла на песнях Анны Герман и Владимира Высоцкого. Марина — автор хитов «Кометы», «Девочка и море» и ряда совместных треков с другими популярными группами. Живет на Чукотке. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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