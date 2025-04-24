В Тюмени усилят контроль за платными парковками

В Тюмени с начала мая усилят контроль за платными парковками в городе. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы. Нарушения будут фиксировать патрульные автомобили.
«В начале мая в Тюмени начнут курсировать патрульные автомобили. Нарушения правил дорожного движения в зоне действия платного парковочного пространства будут автоматически передаваться в Госавтоинспекцию».
Патрульные авто будут оснащаться системами фото- и видеофиксации. Собранная доказательная база станет основанием для составления акта об административном правонарушении.
Ранее в областной столице планировали увеличить вдвое количество платных парковок. Их суммарное количество превысит восемь тысяч мест для машин.
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