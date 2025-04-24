В Тюмени усилят контроль за платными парковками

За платными парковками в Тюмени начнут следить патрульные машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Фото и видео нарушений будут автоматически передаваться в Госавтоинспекцию
Фото и видео нарушений будут автоматически передаваться в Госавтоинспекцию Фото:

В Тюмени с начала мая усилят контроль за платными парковками в городе. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы. Нарушения будут фиксировать патрульные автомобили.

«В начале мая в Тюмени начнут курсировать патрульные автомобили. Нарушения правил дорожного движения в зоне действия платного парковочного пространства будут автоматически передаваться в Госавтоинспекцию».

Патрульные авто будут оснащаться системами фото- и видеофиксации. Собранная доказательная база станет основанием для составления акта об административном правонарушении.

Ранее в областной столице планировали увеличить вдвое количество платных парковок. Их суммарное количество превысит восемь тысяч мест для машин.

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В Тюмени с начала мая усилят контроль за платными парковками в городе. Об этом URA.RU сообщили в администрации областной столицы. Нарушения будут фиксировать патрульные автомобили. «В начале мая в Тюмени начнут курсировать патрульные автомобили. Нарушения правил дорожного движения в зоне действия платного парковочного пространства будут автоматически передаваться в Госавтоинспекцию». Патрульные авто будут оснащаться системами фото- и видеофиксации. Собранная доказательная база станет основанием для составления акта об административном правонарушении. Ранее в областной столице планировали увеличить вдвое количество платных парковок. Их суммарное количество превысит восемь тысяч мест для машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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