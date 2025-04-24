Школьница из Тюмени обошла более сотни соперников и победила во Всероссийской олимпиаде

Ученица из Тюмени стала лучшей на Всероссийской олимпиаде по предпринимательству
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Тюменскую область еще представлял школьник из Ялуторовского района (архивное фото)
Тюменскую область еще представлял школьник из Ялуторовского района (архивное фото) Фото:

Ученица тюменского лицея №81 стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству. Она получила грант 300 000 рублей на реализацию своего проекта, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Тюменской области.

«Ученица тюменского лицея №81 — победитель Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству», — сказано в telegram-канале штаба. Финал конкурса прошел в Москве.

В олимпиаде участвовали около 120 учеников из более 40 регионов России. Тюменскую область представлял также школьник из Ялуторовского района. 

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Ученица тюменского лицея №81 стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству. Она получила грант 300 000 рублей на реализацию своего проекта, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Тюменской области. «Ученица тюменского лицея №81 — победитель Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству», — сказано в telegram-канале штаба. Финал конкурса прошел в Москве. В олимпиаде участвовали около 120 учеников из более 40 регионов России. Тюменскую область представлял также школьник из Ялуторовского района. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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