Школьница из Тюмени обошла более сотни соперников и победила во Всероссийской олимпиаде

Ученица тюменского лицея №81 стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству. Она получила грант 300 000 рублей на реализацию своего проекта, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Тюменской области.
«Ученица тюменского лицея №81 — победитель Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству», — сказано в telegram-канале штаба. Финал конкурса прошел в Москве.
В олимпиаде участвовали около 120 учеников из более 40 регионов России. Тюменскую область представлял также школьник из Ялуторовского района.
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