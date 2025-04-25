В Тюменской области за два года закрылись десятки аптек

В Тюменской области за два года количество аптек сократилось на 14%. Если в начале 2023 года в регионе функционировало 185 аптечных организаций, то к началу 2025 года их стало 159.
«За два года в Тюменской области на 14% сократилось количество юрлиц, которые занимаются аптечной деятельностью. Если в начале 2023 года в регионе насчитывалось 185 таких организаций, то в начале 2025 года их стало 159. В 2024 году были зарегистрированы 6 юрлиц, а ликвидированы 16», — рассказали аналитики «Контур.Фокуса» РБК Тюмень.
Это самое значительное снижение среди всех сфер массового потребления. Эксперты отмечают, что аптечный бизнес трансформируется: аптеки открываются в новых районах и туристических зонах, в то время как в старых районах их количество уменьшается. Причинами служат сокращение продаж парафармацевтики, нехватка мест с высокой проходимостью и рост онлайн-продаж через маркетплейсы.
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