25 апреля 2025

В Тюменской области за два года закрылись десятки аптек

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество аптек в районах со старой застройкой сокращается (архивное фото)
Количество аптек в районах со старой застройкой сокращается (архивное фото) Фото:

В Тюменской области за два года количество аптек сократилось на 14%. Если в начале 2023 года в регионе функционировало 185 аптечных организаций, то к началу 2025 года их стало 159.

«За два года в Тюменской области на 14% сократилось количество юрлиц, которые занимаются аптечной деятельностью. Если в начале 2023 года в регионе насчитывалось 185 таких организаций, то в начале 2025 года их стало 159. В 2024 году были зарегистрированы 6 юрлиц, а ликвидированы 16», — рассказали аналитики «Контур.Фокуса» РБК Тюмень.

Это самое значительное снижение среди всех сфер массового потребления. Эксперты отмечают, что аптечный бизнес трансформируется: аптеки открываются в новых районах и туристических зонах, в то время как в старых районах их количество уменьшается. Причинами служат сокращение продаж парафармацевтики, нехватка мест с высокой проходимостью и рост онлайн-продаж через маркетплейсы.

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В Тюменской области за два года количество аптек сократилось на 14%. Если в начале 2023 года в регионе функционировало 185 аптечных организаций, то к началу 2025 года их стало 159. «За два года в Тюменской области на 14% сократилось количество юрлиц, которые занимаются аптечной деятельностью. Если в начале 2023 года в регионе насчитывалось 185 таких организаций, то в начале 2025 года их стало 159. В 2024 году были зарегистрированы 6 юрлиц, а ликвидированы 16», — рассказали аналитики «Контур.Фокуса» РБК Тюмень. Это самое значительное снижение среди всех сфер массового потребления. Эксперты отмечают, что аптечный бизнес трансформируется: аптеки открываются в новых районах и туристических зонах, в то время как в старых районах их количество уменьшается. Причинами служат сокращение продаж парафармацевтики, нехватка мест с высокой проходимостью и рост онлайн-продаж через маркетплейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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