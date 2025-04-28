В Кургане лидерами голосования по благоустройству территорий стали двор по проспекту Конституции, 59 и пустырь между средней школой № 7 и детским садом № 135. URA.RU отправилось на место этих территорий, чтобы показать читателям их вид на момент голосования. Отдать свой голос за территорию курганцы смогут до 13 июня.
«Несмотря на то, что во дворе дома по проспекту Конституции детская площадка не современная, на нее приходят поиграть люди с детьми. Территория же в 3 микрорайоне Заозерного имеет только парковку, больше на ней ничего нет, кроме травы и нескольких тропинок», — передал корреспондент URA.RU.
Всероссийское онлайн-голосование за выбор дизайн-проектов благоустройства стартовало в Кургане 21 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году жителям города предложено выбрать из 10 территорий, а принять участие могут все горожане старше 14 лет через «Госуслуги», мобильное приложение или с помощью волонтеров. За последние три года в подобных голосованиях приняли участие более 185 тысяч жителей региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».