Подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Тюмени. Фото

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Подросток получил травму головы
Подросток получил травму головы Фото:

Водитель Toyota сбил 17-летнего подростка, когда тот переходил проезжую часть. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«17-летний пешеход сбит сегодня на ул. 50 лет Октября 57в в Тюмени. По предварительным данным, подросток переходил проезжую часть вне пешеходного перехода», — поделились подробностями в ведомстве.

В результате аварии молодой человек получил травму головы. Его госпитализировали в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Место аварии
Место аварии
Фото:

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Водитель Toyota сбил 17-летнего подростка, когда тот переходил проезжую часть. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «17-летний пешеход сбит сегодня на ул. 50 лет Октября 57в в Тюмени. По предварительным данным, подросток переходил проезжую часть вне пешеходного перехода», — поделились подробностями в ведомстве. В результате аварии молодой человек получил травму головы. Его госпитализировали в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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