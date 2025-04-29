Подросток получил травму головы
Водитель Toyota сбил 17-летнего подростка, когда тот переходил проезжую часть. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«17-летний пешеход сбит сегодня на ул. 50 лет Октября 57в в Тюмени. По предварительным данным, подросток переходил проезжую часть вне пешеходного перехода», — поделились подробностями в ведомстве.
В результате аварии молодой человек получил травму головы. Его госпитализировали в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Место аварии
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