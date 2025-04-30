30 апреля 2025

В Тюменской области электрик самовоспламенился при работе на объекте

В Тюменской области у электрика воспламенились волосы на голове и теле
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил множественные ожоги по всему телу
Мужчина получил множественные ожоги по всему телу Фото:

В Заводоуковске Тюменской области электрик получил серьезные ожоги из-за воспламенения волос на его теле при выполнении работ. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Тюменской области. У мужчины вспыхнули волосы на голове и теле.

«Работник пошел в помещение мастерской, расположенной в гараже, чтобы переодеться и покушать. Снял бушлат, далее шапку, в этот момент почувствовал статистический треск, после которого загорелись его волосы. В результате пожара пострадавший получил термический ожог пламенем головы, шеи, туловища, верхних конечностей, кистей», — отметили в ведомстве.

Причиной произошедшего по результатам расследования назвали неудовлетворительную организацию производства работ.  Работодатель не проинформировал своего сотрудника о мерах предосторожности. Также компания не выделила кадру средств индивидуальной защиты. 

В настоящее время Государственная инспекция труда рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение обязательных требований трудового законодательства. По итогам расследования будут приняты меры в отношении работодателя, допустившего серьезные нарушения охраны труда, а также недостаточного обеспечения работника средствами защиты.

Ранее в Тюмени рабочий на объекте едва не погиб от удара ковшом экскаватора. У него диагностировали трещину черепа и перелом позвоночника. 

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В Заводоуковске Тюменской области электрик получил серьезные ожоги из-за воспламенения волос на его теле при выполнении работ. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Тюменской области. У мужчины вспыхнули волосы на голове и теле. «Работник пошел в помещение мастерской, расположенной в гараже, чтобы переодеться и покушать. Снял бушлат, далее шапку, в этот момент почувствовал статистический треск, после которого загорелись его волосы. В результате пожара пострадавший получил термический ожог пламенем головы, шеи, туловища, верхних конечностей, кистей», — отметили в ведомстве. Причиной произошедшего по результатам расследования назвали неудовлетворительную организацию производства работ.  Работодатель не проинформировал своего сотрудника о мерах предосторожности. Также компания не выделила кадру средств индивидуальной защиты.  В настоящее время Государственная инспекция труда рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение обязательных требований трудового законодательства. По итогам расследования будут приняты меры в отношении работодателя, допустившего серьезные нарушения охраны труда, а также недостаточного обеспечения работника средствами защиты. Ранее в Тюмени рабочий на объекте едва не погиб от удара ковшом экскаватора. У него диагностировали трещину черепа и перелом позвоночника. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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