30 апреля 2025

Тюменский олигарх прибежал на помощь к ребенку, которому стало плохо во время митинга

Владимир Шевчик помог ребенку, которому стало плохо во время митинга
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку стало плохо во время митинга
Ребенку стало плохо во время митинга Фото:

Тюменских бизнесмен и олигарх Владимир Шевчик помог ребенку, которому стало плохо во время митинга, посвященного салютованию городу трудовой доблести — Тюмени. Информацию об этом с места событий передает корреспондент агентства URA.RU.

«У мемориала рядом со сквером Николая Машарова ребенку стало плохо в самом начале митинга. Его тут же подхватили и понесли к скорой, носилки помогал нести Владимир Шевчик».

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения за уточнением состояния ребенка. Ответ на него ожидается.

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Тюменских бизнесмен и олигарх Владимир Шевчик помог ребенку, которому стало плохо во время митинга, посвященного салютованию городу трудовой доблести — Тюмени. Информацию об этом с места событий передает корреспондент агентства URA.RU. «У мемориала рядом со сквером Николая Машарова ребенку стало плохо в самом начале митинга. Его тут же подхватили и понесли к скорой, носилки помогал нести Владимир Шевчик». Агентство направило запрос в департамент здравоохранения за уточнением состояния ребенка. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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