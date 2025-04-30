Тюменский олигарх прибежал на помощь к ребенку, которому стало плохо во время митинга

Ребенку стало плохо во время митинга
Тюменских бизнесмен и олигарх Владимир Шевчик помог ребенку, которому стало плохо во время митинга, посвященного салютованию городу трудовой доблести — Тюмени. Информацию об этом с места событий передает корреспондент агентства URA.RU.
«У мемориала рядом со сквером Николая Машарова ребенку стало плохо в самом начале митинга. Его тут же подхватили и понесли к скорой, носилки помогал нести Владимир Шевчик».
Агентство направило запрос в департамент здравоохранения за уточнением состояния ребенка. Ответ на него ожидается.
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