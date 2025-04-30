Тюменские компании начали нанимать бывших заключенных

Тюменские работодатели стали проявлять растущий интерес к трудоустройству бывших заключенных на фоне острой нехватки кадров. Компании готовы нанимать даже тех, кто еще продолжает отбывать наказание.
«В 2024 году в рамках совместных ярмарок вакансий с УФСИН России по Тюменской области 29 работодателей выразили готовность заключить трудовые договоры с осужденными после их освобождения. Наиболее востребованы вакансии по рабочим профессиям, таким как монтер пути, станочник широкого профиля, тракторист-машинист, слесарь-ремонтник и электромонтер», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на департамент труда и занятости населения Тюменской области. Также там добавили, что средняя заработная плата по этим профессиям составляет 30 тысяч рублей.
В первом квартале текущего года компаниям уже удалось трудоустроить шестерых человек из числа бывших осужденных. Аналогичный показатель был и годом ранее.
Ранее сообщалось, что тюменским заключенным закупили сухофруктов для приготовления компота на 600 тысяч рублей. Общий вес закупки составил более пяти тонн.
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