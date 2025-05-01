В Кургане прошел городской турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» среди школьников. Организатором соревнований выступила Детско-юношеская спортивная школа № 2, собрав на площадке 26 команд из 13 учебных заведений города.
«В турнире приняли участие 16 команд юношей из 11 образовательных организаций. Турнир получился зрелищным и динамичным, учителя волновались не меньше учеников», — рассказали в ДЮСШ № 2. В каждой команде играли по четыре человека.
Среди юношей победу одержала школа № 36, второе место заняла гимназия № 30, третье — гимназия № 47. У девушек сильнейшими оказались баскетболистки из школы № 9, за ними — гимназии № 47 и № 31.
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