01 мая 2025

Курган богат талантами: гимназисты и лицеисты поборолись за звание лучших баскетболистов. Фото

Курганские школьники соревновались за звание лучших на баскетбольной площадке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганские школьники сразились за «Оранжевый мяч» на баскетбольном турнире
Курганские школьники сразились за «Оранжевый мяч» на баскетбольном турнире Фото:

В Кургане прошел городской турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» среди школьников. Организатором соревнований выступила Детско-юношеская спортивная школа № 2, собрав на площадке 26 команд из 13 учебных заведений города.

Юные спортсмены Кургана поборолись за баскетбольное золото
Юные спортсмены Кургана поборолись за баскетбольное золото
Фото:

«В турнире приняли участие 16 команд юношей из 11 образовательных организаций. Турнир получился зрелищным и динамичным, учителя волновались не меньше учеников», — рассказали в ДЮСШ № 2. В каждой команде играли по четыре человека.

Среди юношей победу одержала школа № 36, второе место заняла гимназия № 30, третье — гимназия № 47. У девушек сильнейшими оказались баскетболистки из школы № 9, за ними — гимназии № 47 и № 31.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане прошел городской турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» среди школьников. Организатором соревнований выступила Детско-юношеская спортивная школа № 2, собрав на площадке 26 команд из 13 учебных заведений города. «В турнире приняли участие 16 команд юношей из 11 образовательных организаций. Турнир получился зрелищным и динамичным, учителя волновались не меньше учеников», — рассказали в ДЮСШ № 2. В каждой команде играли по четыре человека. Среди юношей победу одержала школа № 36, второе место заняла гимназия № 30, третье — гимназия № 47. У девушек сильнейшими оказались баскетболистки из школы № 9, за ними — гимназии № 47 и № 31.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...