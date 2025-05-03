03 мая 2025
02 мая 2025

В Кургане завершили создание граффити, посвященного Герою России Виктору Дубынину. Фото

В Кургане завершили создание граффити, посвященного Виктору Дубынину
© Служба новостей «URA.RU»
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В Заозерном завершили создание граффити, посвященного Герою России Дубынину
В Заозерном завершили создание граффити, посвященного Герою России Дубынину Фото:

В Кургане на торце первого корпуса школы №7 в 3-м микрорайоне Заозерного появилось граффити-портрет уроженца региона, Героя России, генерала армии Виктора Дубынина. Об этом сообщается в социальных сетях.

В Заозерном завершили создание мурала, посвященного герою-земляку Виктору Дубынину
В Заозерном завершили создание мурала, посвященного герою-земляку Виктору Дубынину
Фото:

«В Заозерном завершили создание мурала, посвященного герою-земляку Виктору Дубынину», — говорится в telegram-канале «Зазик». Отмечается, что Виктор Дубынин — это известный военачальник, первый начальник Генерального штаба Вооруженных сил России. В честь него названа улица, на которой теперь размещен и памятный рисунок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане предложили создать мурал в честь легендарного разведчика Павла Фитина. С инициативой выступил первый замкоординатора регионального отделения ЛДПР Павел Вагин. По его словам, рисунок станет напоминанием о героизме земляка и может стать новой точкой притяжения. Горожан приглашают предложить место для размещения мурала.

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В Кургане на торце первого корпуса школы №7 в 3-м микрорайоне Заозерного появилось граффити-портрет уроженца региона, Героя России, генерала армии Виктора Дубынина. Об этом сообщается в социальных сетях. «В Заозерном завершили создание мурала, посвященного герою-земляку Виктору Дубынину», — говорится в telegram-канале «Зазик». Отмечается, что Виктор Дубынин — это известный военачальник, первый начальник Генерального штаба Вооруженных сил России. В честь него названа улица, на которой теперь размещен и памятный рисунок. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане предложили создать мурал в честь легендарного разведчика Павла Фитина. С инициативой выступил первый замкоординатора регионального отделения ЛДПР Павел Вагин. По его словам, рисунок станет напоминанием о героизме земляка и может стать новой точкой притяжения. Горожан приглашают предложить место для размещения мурала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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