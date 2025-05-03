В Кургане на торце первого корпуса школы №7 в 3-м микрорайоне Заозерного появилось граффити-портрет уроженца региона, Героя России, генерала армии Виктора Дубынина. Об этом сообщается в социальных сетях.
«В Заозерном завершили создание мурала, посвященного герою-земляку Виктору Дубынину», — говорится в telegram-канале «Зазик». Отмечается, что Виктор Дубынин — это известный военачальник, первый начальник Генерального штаба Вооруженных сил России. В честь него названа улица, на которой теперь размещен и памятный рисунок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане предложили создать мурал в честь легендарного разведчика Павла Фитина. С инициативой выступил первый замкоординатора регионального отделения ЛДПР Павел Вагин. По его словам, рисунок станет напоминанием о героизме земляка и может стать новой точкой притяжения. Горожан приглашают предложить место для размещения мурала.
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