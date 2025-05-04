04 мая 2025

В Тюменской области из-за паводка расширят зону ЧС

В Тюменской области из-за паводка в Ишиме в зону ЧС включат восемь СНТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пик паводка в Ишиме ожидается в ближайшие дни
Пик паводка в Ишиме ожидается в ближайшие дни Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области в Ишиме в список территорий, где установлена зона ЧС из-за паводка, хотят включить новые СНТ. Среди них «Швейник», «Коммунальник-1», «Машиностроитель-1». Такая информация указана в проекте постановления регионального правительства.

«Проектом предлагается дополнить перечень населенных пунктов, в границах которых установлена граница зоны чрезвычайной ситуации, садоводческими обществами „Швейник“, „Коммунальник-1“, „Коммунальник-2“, „Ишимсельмаш-1“, „Машиностроитель-1“, „Машиностроитель-2“, „Заречье“, „Раздолье“ городского округа город Ишим», — указано в документе. С 3 мая в перечень территорий с режимом ЧС добавили четыре муниципалитета.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Ишим в одноименном городе превысил критическую отметку на 92 см. Под угрозой затопления оказался авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Пик паводка в Ишиме ожидается в ближайшие дни.

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В Тюменской области в Ишиме в список территорий, где установлена зона ЧС из-за паводка, хотят включить новые СНТ. Среди них «Швейник», «Коммунальник-1», «Машиностроитель-1». Такая информация указана в проекте постановления регионального правительства. «Проектом предлагается дополнить перечень населенных пунктов, в границах которых установлена граница зоны чрезвычайной ситуации, садоводческими обществами „Швейник“, „Коммунальник-1“, „Коммунальник-2“, „Ишимсельмаш-1“, „Машиностроитель-1“, „Машиностроитель-2“, „Заречье“, „Раздолье“ городского округа город Ишим», — указано в документе. С 3 мая в перечень территорий с режимом ЧС добавили четыре муниципалитета. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Ишим в одноименном городе превысил критическую отметку на 92 см. Под угрозой затопления оказался авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Пик паводка в Ишиме ожидается в ближайшие дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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