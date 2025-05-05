Губернатор Шумков поручил направить миллионы рублей управкомпании мэрии Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал выделить ещё 25 млн рублей на ремонт домов, несмотря на выявленные нарушения в МУП «Прометей». Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Сейчас с помощью коллег из правоохранительных органов администрация активно наводит порядок в самом МУП, избавляясь от жуликов, после чего продолжим финансовую поддержку предприятия, выделив до конца года еще 25 млн рублей», — написал Шумков в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». По его словам, средства пойдут на ремонт еще 24 домов, где живут преимущественно пожилые люди.
Ранее областные власти уже перечислили 65 млн рублей субсидий на нужды «Прометея» двумя траншами. На эти средства успели отремонтировать 39 объектов. Шумков подчеркнул, что помощь государству не отменяет необходимости жителей оплачивать коммунальные услуги и взносы за содержание жилья.
URA.RU писало, что МУП «Прометей» стало фигурантом проверок из-за подозрений в нецелевом использовании бюджетных средств. В 2023 году компании передали жилой фонд, от которого отказались другие УК, — в основном это старые дома с множеством проблем.
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