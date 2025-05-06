Депутат гордумы Кирилл Гринюк, покинувший пост руководителя «Кургансельмаша», приступил к работе на заводе «Бентизол» из Кетовского округа. В активе московских владельцев он будет отвечать за финансы бизнеса. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал генеральный директор предприятия Виктор Яковлев, отметив высокий уровень специалиста. Ранее инсайдеры агентства сообщали, что Гринюк получил важный пост на заводе, производящем гидроизоляционные материалы.
«Кирилл Гринюк уже работает финансовым директором. Мы растем как компания. Нуждались в человеке более высокого уровня, который бы организовывал экономику предприятия», — эксклюзивно сообщил URA.RU Яковлев.
Об уходе Гринюка с должности генерального директора завода «Кургансельмаш» стало известно в середине апреля. Инсайдеры URA.RU отмечали, что его увольнение могло быть связано с разногласиями, возникшими с московскими владельцами предприятия. Сам депутат причины не раскрывал, как и завод.
Предприятие «Бентизол», куда устроился Гринюк, производит и поставляет геомембраны и дренажные маты. Также завод занимается проектным и строительным сопровождением, выполнение строительно-монтажных работ. Им владеют два бизнесмена из Москвы Александр Ветюгов и Ольга Тарасова (по 45% у каждого) и еще один из Брянска — Наталья Кузюрина.
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