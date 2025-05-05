05 мая 2025

В Тюмени дети в костюмах Человека-паука устроили танцы на улице Дзержинского. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители неоднократно жаловались на шумных подростков на пешеходной улице
Жители неоднократно жаловались на шумных подростков на пешеходной улице Фото:

В Тюмени дети в костюмах персонажа Человека-паука станцевали на пешеходной улице Дзержинского. Ребята собрали вокруг себя толпу подростков. Видео опубликовал telegram-канал «Темы Тюмени».

«Человечки-пауки станцевали на тюменском Арбате. Стабильно движемся к атмосфере улицы Вайнера в Екатеринбурге», — указано в подписи к видео. Видеоролик появился на платформе TikTok.

Жители неоднократно жаловались на шумные компании на пешеходном бульваре. Подростки здесь громко включают музыку, а вечерами посетители баров не всегда ведут себя тихо.

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В Тюмени дети в костюмах персонажа Человека-паука станцевали на пешеходной улице Дзержинского. Ребята собрали вокруг себя толпу подростков. Видео опубликовал telegram-канал «Темы Тюмени». «Человечки-пауки станцевали на тюменском Арбате. Стабильно движемся к атмосфере улицы Вайнера в Екатеринбурге», — указано в подписи к видео. Видеоролик появился на платформе TikTok. Жители неоднократно жаловались на шумные компании на пешеходном бульваре. Подростки здесь громко включают музыку, а вечерами посетители баров не всегда ведут себя тихо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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