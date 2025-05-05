В Тюмени дети в костюмах персонажа Человека-паука станцевали на пешеходной улице Дзержинского. Ребята собрали вокруг себя толпу подростков. Видео опубликовал telegram-канал «Темы Тюмени».
«Человечки-пауки станцевали на тюменском Арбате. Стабильно движемся к атмосфере улицы Вайнера в Екатеринбурге», — указано в подписи к видео. Видеоролик появился на платформе TikTok.
Жители неоднократно жаловались на шумные компании на пешеходном бульваре. Подростки здесь громко включают музыку, а вечерами посетители баров не всегда ведут себя тихо.
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