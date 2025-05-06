В Кургане состоялось официальное открытие мурала с портретом Героя России генерал-полковника Дмитрия Дубынина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. Новый арт-объект, посвященный памяти генерала, появился на фасаде школы, расположенной на улице, носящей его имя, и был создан в рамках фестиваля уличного искусства к празднованию Дня Победы.
По словам руководителя и основателя проекта «Абстракт» Александра Казанцева, эта работа стала первой в истории фестиваля, выполненной полностью на частные средства и имеющей патриотическую направленность. «Это, можно сказать, первая работа нашего фестиваля, она уникальна тем, что выполнена исключительно на частные средства, и это первая работа такого патриотического свойства. Здесь изображен Герой России генерал Дубынин. К нам обратился московский фонд, основанный в его честь, с просьбой создать работу, связанную с ним», — рассказал Казанцев.
Руководитель проекта также отметил, что ранее подобные эскизы не удавалось реализовать из-за трудностей с согласованием или отсутствия финансирования. Выбор фасада школы был обусловлен тем, что именно здесь планируется установка бюста генерала, а расположение мурала позволит подчеркнуть значимость личности Дубынина для местных жителей. В планах у организаторов — реализация еще более десяти крупных работ в этом году, однако их количество будет зависеть от финансирования и согласования. Сейчас команда продолжает работу над подбором фасадов и доработкой эскизов для будущих проектов.
Художница Алина Селезнева поделилась деталями своего нового проекта: эскиз для работы был разработан еще в декабре прошлого года, а к реализации приступили на прошлой неделе, однако из-за неблагоприятных погодных условий процесс затянулся. На выполнение мурала ушло три дня. Алина призналась, что это ее первый опыт создания портретной работы в таком формате, результатом которого она осталась довольна.
За семь лет творческой деятельности художница участвовала в различных художественных проектах, в том числе в международном фестивале в Омске и фестивале «Наш Урал», а также сотрудничала с инициативой «Граффити Россия» по росписи фасадов в разных городах. По образованию Алина — художник станковой живописи, специалист в области визуальных искусств, и считает, что уличное искусство способствует демократизации культуры, делая ее доступной для широкой аудитории.
Ранее в Кургане уже создавали мурал с портретом Виктора Дубынина — уроженца региона и первого начальника Генштаба ВС России, в честь которого названа улица, где размещен арт-объект. Также обсуждалась инициатива увековечить в уличном искусстве имя разведчика Павла Фитина, что свидетельствует о растущем интересе к сохранению памяти героев региона через городское пространство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».