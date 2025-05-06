Жители Тобольска (Тюменская область) пожаловались на сквер «Поганый прудок», который находится недалеко от Тобольского кремля. Недовольство жителей вызвал сам водоем — в нем плавает мертвая рыба.
«Если это кому-то интересно, в „Поганом прудке“ плавают дохлые рыбы. Много дохлых рыб», — написал один из местных жителей в telegram-канале «Главное Тобольск».
Горожане переживают, что от загрязнения водных ресурсов страдает экология. Также грязная вода может нанести вред уткам, которые там постоянно обитают.
URA.RU направило запрос в Природнадзор Тюменской области. Ответ ожидается.
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