06 мая 2025

Жители Тобольска пожаловались на мертвую рыбу в пруду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тоболяки переживают, что от загрязнения водных ресурсов страдает экология
Тоболяки переживают, что от загрязнения водных ресурсов страдает экология Фото:

Жители Тобольска (Тюменская область) пожаловались на сквер «Поганый прудок», который находится недалеко от Тобольского кремля. Недовольство жителей вызвал сам водоем — в нем плавает мертвая рыба.

«Если это кому-то интересно, в „Поганом прудке“ плавают дохлые рыбы. Много дохлых рыб», — написал один из местных жителей в telegram-канале «Главное Тобольск».

Горожане переживают, что от загрязнения водных ресурсов страдает экология. Также грязная вода может нанести вред уткам, которые там постоянно обитают.

URA.RU направило запрос в Природнадзор Тюменской области. Ответ ожидается.

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Жители Тобольска (Тюменская область) пожаловались на сквер «Поганый прудок», который находится недалеко от Тобольского кремля. Недовольство жителей вызвал сам водоем — в нем плавает мертвая рыба. «Если это кому-то интересно, в „Поганом прудке“ плавают дохлые рыбы. Много дохлых рыб», — написал один из местных жителей в telegram-канале «Главное Тобольск». Горожане переживают, что от загрязнения водных ресурсов страдает экология. Также грязная вода может нанести вред уткам, которые там постоянно обитают. URA.RU направило запрос в Природнадзор Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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