Курганское правительство предупредило о мерах безопасности во время шествия «Бессмертного полка»

В Кургане 9 Мая состоится традиционное шествие «Бессмертного полка», приуроченное ко Дню Победы. Формирование колонны начнется в 8:30 на улице Карла Маркса, а а старт движения запланирован на 10:30. Организаторы отметили, что для обеспечения безопасности территория прохождения «Бессмертного полка» будет оцеплена, а вход к месту формирования колонны организуют на перекрестках улиц Карла Маркса — Кирова и Карла Маркса — Томина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
«Присоединение к колонне „Бессмертного полка“ по ходу его движения с улицы Ленина и далее будет невозможно. Проход в зону формирования колонны будет осуществляться через специализированные рамки, с применением досмотровых мероприятий. Также будут изыматься жидкости в стеклянной таре, и в таре объемом более 0,5 литра», — предупредило ведомство.
В целях безопасности организаторы рекомендуют использовать для крепления портретов облегченные конструкции, например, пластиковые трубы, и не применять деревянные или металлические элементы. Также просят избегать стеклянных и тяжелых рамок для портретов. Участникам напоминают о необходимости соблюдать общественный порядок и следовать регламенту проведения мероприятия, а также советуют ознакомиться с подробными инструкциями и списком запретов на официальных ресурсах. Кроме того, 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет и в онлайн-формате. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8-922-674-90-23.
Ранее в Кургане были усилены меры безопасности на майские праздники: площадь Ленина оборудовали турникетами с металлоискателями, организовали до 20 контрольно-пропускных пунктов и увеличили число полицейских патрулей. Шествие «Бессмертного полка» будет проходить через центр города, а жители смогут присоединиться к акции как лично, так и в онлайн-формате.
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