В Тюменской области мужчина лишился части ноги на работе

В Тобольске работник грузового теплохода, оставшийся без части ноги из-за несчастного случая на работе, отсудил у своего работодателя 500 000. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.
"В суде было установлено, что во время скручивания каната и натягивания троса левая нога моториста-рулевого попала в образовавшееся кольцо, которое зажало конечность. Из-за того, что площадка была плотно заставлена грузом и техникой, освободить ногу удалось только спустя некоторое время. Это привело к неполной ампутации левой голени, 36-летний мужчина стал инвалидом третьей группы", — рассказали в прокуратуре.
Пострадавший обратился в суд: он требовал у работодателя возместить расходы на лечение и выплатить моральную компенсацию. При участии прокуратуры процесс завершился в пользу мужчины, суд обязал компанию выплатить ему 500 000 рублей.
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