В Тюменской области мужчина лишился части ноги на работе

В Тобольске работник теплохода лишился части ноги и получил 500 000 рублей
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Пострадавшему пришлось ампутировать часть ноги (архивное фото)
Пострадавшему пришлось ампутировать часть ноги (архивное фото) Фото:

В Тобольске работник грузового теплохода, оставшийся без части ноги из-за несчастного случая на работе, отсудил у своего работодателя 500 000. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.

"В суде было установлено, что во время скручивания каната и натягивания троса левая нога моториста-рулевого попала в образовавшееся кольцо, которое зажало конечность. Из-за того, что площадка была плотно заставлена грузом и техникой, освободить ногу удалось только спустя некоторое время. Это привело к неполной ампутации левой голени, 36-летний мужчина стал инвалидом третьей группы", — рассказали в прокуратуре.

Пострадавший обратился в суд: он требовал у работодателя возместить расходы на лечение и выплатить моральную компенсацию. При участии прокуратуры процесс завершился в пользу мужчины, суд обязал компанию выплатить ему 500 000 рублей.

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В Тобольске работник грузового теплохода, оставшийся без части ноги из-за несчастного случая на работе, отсудил у своего работодателя 500 000. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. "В суде было установлено, что во время скручивания каната и натягивания троса левая нога моториста-рулевого попала в образовавшееся кольцо, которое зажало конечность. Из-за того, что площадка была плотно заставлена грузом и техникой, освободить ногу удалось только спустя некоторое время. Это привело к неполной ампутации левой голени, 36-летний мужчина стал инвалидом третьей группы", — рассказали в прокуратуре. Пострадавший обратился в суд: он требовал у работодателя возместить расходы на лечение и выплатить моральную компенсацию. При участии прокуратуры процесс завершился в пользу мужчины, суд обязал компанию выплатить ему 500 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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