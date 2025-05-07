Авиарейсы Курган — Москва перенесли второй раз из-за атаки БПЛА

Выполнение авиарейсов ТИ-1094 Курган — Москва и ТИ-1093 Москва — Курган перенесли второй раз за день из-за атаки БПЛА. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании. Вылетят и прилетят самолеты позже запланированного времени.
«Рейс Курган — Москва (Домодедово) вылетает в 23:40, прилетает 8 мая в 00:30. Рейс Москва (Домодедово) — Кургана вылетает в 17:50, прилетает в 22:40», — сообщили корреспонденту на горячей линии авиакомпании.
Изначально отправление рейса из Кургана в Москву было запланировано на 16:00 с прибытием в 16:55. Обратный рейс должен был вылететь из Москвы в 10:00 и прибыть в Курган в 14:50. Впоследствии расписание изменили: самолет из Кургана в Москву запланировали на 20:45 с прибытием в 21:35, а рейс из Москвы в Курган — вылет в 14:55 и прибытие в 19:45. Позже график был скорректирован повторно.
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