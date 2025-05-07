В Притобольном округе Курганской области завершено восстановление моста через реку Тобол, разрушенного в прошлом году во время рекордного паводка. Новый мост вновь связал села Нагорское и Утятское, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.
На торжественном открытии объекта присутствовал вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Андрей Алексеев. «Мост соединяет два населенных пункта, соединяет муниципальные округа. По поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, с привлечением, наверное, одних из лучших специалистов, не только в Уральском федеральном округе, но и в целом в стране, за кратчайшие сроки, и в том числе ко Дню Победы, мы смогли его восстановить», — отметил Алексеев.
Новая переправа будет двухполосной с грузоподъемностью до 60 тонн, а движение транспорта по мосту будет открыто после всех необходимых экспертиз. Пешеходы уже сейчас могут пользоваться переправой. В строительстве моста приняли участие 60 человек, некоторые из них ранее работали на Крымском мосту. Строители трудились даже ночью, чтобы завершить объект к майским праздникам. Жители выразили благодарность за качественное и своевременное восстановление важной транспортной артерии. Теперь путь до школы, больницы и работы станет значительно короче.
URA.RU писало, что наводнение разрушило платный мост через реку Тобол в Утятском 14 апреля 2024 года. Местные жители обращались с просьбой о восстановлении этого важного инфраструктурного объекта, так как он обеспечивал удобный доступ к райцентру.
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